Глава UFC Дана Уайт анонсировал продажу билетов на бой Макгрегора с Порье

На этой неделе стартует продажа билетов на третий бой с участием бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона промоушена в легком весе Дастина Порье. Об этом 14 апреля сообщил на своей странице в Instagram президент UFC Дана Уайт.

По его словам, бой, запланированный на 10 июля, пройдет в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Напомним, ранее Порье обвинил Макгрегора в том, что тот не выполнил обещание пожертвовать 500 тысяч долларов в его благотворительный фонд.

Первый поединок Конора Макрегора и Дастина Порье состоялся 27 сентября 2014 года и завершился победой ирландца нокаутом. В матче-реванше, прошедшем 23 января на турнире UFC 257 в Абу-Даби (ОАЭ), победу во втором раунде техническим нокаутом одержал Порье.