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Дос Аньос готов заменить Порье в бою с Макгрегором 10 июля

10:50
Рафаэль дос Аньос. Фото Instagram
Рафаэль дос Аньос. Фото Instagram
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Экс-чемпион UFC в легком весе Рафаэль дос Аньос предложил свою кандидатуру на бой с Конором Макгрегором после слов ирландца об отмене поединка с Дастином Порье из-за спора вокруг обещанных денег на благотворительность.

«Более подходящего момента, чем сейчас, не придумать! Другие бойцы заняты, так что погнали. Давай подеремся 10 июля!», — написал дос Аньос в Twitter, выложив фотографию с Конором.

Дос Аньос и Макгрегор должны были встретиться в марте 2016 года на UFC 196, однако бразильский спортсмен получил травму и снялся с боя. На замену вышел Нейт Диас, который в итоге задушил Макгрегора во втором раунде.

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