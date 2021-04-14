Дос Аньос готов заменить Порье в бою с Макгрегором 10 июля

Экс-чемпион UFC в легком весе Рафаэль дос Аньос предложил свою кандидатуру на бой с Конором Макгрегором после слов ирландца об отмене поединка с Дастином Порье из-за спора вокруг обещанных денег на благотворительность.

«Более подходящего момента, чем сейчас, не придумать! Другие бойцы заняты, так что погнали. Давай подеремся 10 июля!», — написал дос Аньос в Twitter, выложив фотографию с Конором.

Дос Аньос и Макгрегор должны были встретиться в марте 2016 года на UFC 196, однако бразильский спортсмен получил травму и снялся с боя. На замену вышел Нейт Диас, который в итоге задушил Макгрегора во втором раунде.