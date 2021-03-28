Порье предположительно назвал дату третьего боя с Макгрегором

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье, возможно, сообщил дату проведения третьего боя с ирландцем Конором Макгрегором. В воскресенье, 28 марта, Порье написал в Twitter сообщение: «10 июля», — намекнув на то, что переговоры завершены.

July 10th ? — The Diamond (@DustinPoirier) March 28, 2021

В январе 2021 года Порье отправил в нокаут Макгрегора, взяв реванш за поражение семилетней давности. С тех пор глава UFC Дана Уайт и два бойца вели переговоры, пытаясь согласовать дату третьего боя.

На счету 32-летнего Порье 34 боя в смешанных единоборствах, в которых он одержал 27 побед и потерпел шесть поражений, еще один поединок признали несостоявшимся. У его ровесника Макгрегора 22 победы и пять поражений.