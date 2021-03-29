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Порье и Макгрегор близки к заключению соглашения на бой

18:30
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Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье проведет третий бой с ирландцем Конором Макгрегором. Стороны еще не заключили официальный контракт на поединок, но близки к соглашению, пишет в Twitter журналист Ариэль Хельвани.

Бой между Макгрегором и Порье должен пройти 10 июля.

В январе 2021 года Порье отправил в нокаут Макгрегора, взяв реванш за поражение семилетней давности. С тех пор глава UFC Дана Уайт и два бойца вели переговоры, пытаясь согласовать дату третьего боя.

На счету 32-летнего Порье 34 боя в смешанных единоборствах, в которых он одержал 27 побед и потерпел шесть поражений, еще один поединок признали несостоявшимся. У его ровесника Макгрегора 22 победы и пять поражений.

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