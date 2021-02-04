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Порье намекнул на третий поединок против Макгрегора

08:47
Конор Макгрегор (слева) и Дастин Порье. Фото Twitter
Конор Макгрегор (слева) и Дастин Порье. Фото Twitter
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Американский боец ММА Дастин Порье 4 февраля намекнул на то, что проведет третий бой против ирландца Конора Макгрегора.

«Знаете, мы собираемся сделать это в третий раз», — написал у себя в Twitter Порье.

24 января Порье победил Макгрегора нокаутом во втором раунде главного боя турнира UFC 257. Это был второй поединок спортсменов. Первый состоялся 27 сентября 2014 года: тогда в первом раунде нокаутом победил Макгрегор.

26 января стало известно, что Макгрегор отстранен от боев на 180 дней из-за травмы ноги, которую ирландец получил в поединке с Порье двумя днями ранее.

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