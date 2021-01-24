Бокс/ММА
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА   //    Порье – Макгрегор

Порье нокаутировал Макгрегора в главном бою турнира UFC 257

08:38
Дастин Порье и Конор Макгрегор. Фото Twitter Дастин Порье и Конор Макгрегор. Фото Twitter
Дастин Порье и Конор Макгрегор. Фото Twitter
Теги:

Американец Дастин Порье победил ирландца Конора Макгрегора в главном поединке турнира UFC 257. Бой в легком весе прошел на «Бойцовском острове» около Абу-Даби (ОАЭ).

Порье нокаутировал Макгрегора во втором раунде поединка.

Это был второй поединок между бойцами. Первый состоялся в 2014 году. Тогда Макгрегор победил нокаутом в первом раунде.

На счету 32-летнего Макгрегора 22 победы при 5 поражениях в ММА. У 32-летнего Порье 27 побед при 6 поражениях.

Ранее сообщалось, что 32-летний российский боец Хабиб Нурмагомедов, завершивший карьеру после защиты титула с Джастином Гэтжи (рекорд 29-0), может вернуться в UFC, чтобы провести поединок с победителем боя Макгрегор — Порье.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию шоу на «Бойцовском острове» с боем между Макгрегором и Порье.

Порье – Макгрегор: главное о бое UFC 257, новости, обзоры, видео, онлайн трансляция, реакция

Опрос

проголосовало: 2796
Все опросы
Хабиб ждет настоящего вызова. Орел вернется?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
8
Офсайд
Материалы сюжета: Хабиб вернется в UFC в 2021-м?




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир