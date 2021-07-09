Макгрегор: «Третий бой с Диасом обязательно состоится»

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор признался, что с нетерпением ждет возможности провести трилогию с Нейтом Диасом.

«Он [третий бой] однозначно состоится. У нас счет 1-1, и он обязательно состоится. Жду этого дня», — сказал ирландский спортсмен на пресс-конференции.

В ночь на 11 июля Макгрегор проведет трилогию с Дастином Порье, который в настоящее время занимает первую строчку в рейтинге легковесов. Поединок в прямом эфире покажет РЕН ТВ. Начало трансляции — в 5.00 мск.

Диас сенсационно победил Макгрегора удушающим приемом в марте 2016 года. Ирландец смог закрыть поражение в августе того же года, победив Диаса судейским решением по итогам пяти раундов.