Конор Макгрегор: «Порье не на моем уровне»

Ирландский боец Конор Макгрегор объяснил, почему считает американца Дастина Порье слабым оппонентом перед их поединком на турнире UFC 264.

«Он выглядит отвратительно. Он хилый, хрупкий в этом весе. Его тело, голова... Весогонка сказывается на нем. Я же вижу. Я в весе, и я готов. Так что тут не будет никаких подачек. Я выйду и заберу все!» — сказал ирландец на пресс-конференции перед боем.

Поединок в прямом эфире покажет РЕН ТВ. Начало трансляции — 11 июля в 5.00 (время московское). Бойцы возглавят 264-й номерной турнир UFC.