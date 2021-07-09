Бокс/ММА
Порье – Макгрегор
Новости
Статьи Все материалы
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА   //    Порье – Макгрегор

Конор Макгрегор: «Порье не на моем уровне»

13:28
Конор Макгрегор. Фото Instagram
Конор Макгрегор. Фото Instagram
Теги:

Ирландский боец Конор Макгрегор объяснил, почему считает американца Дастина Порье слабым оппонентом перед их поединком на турнире UFC 264.

«Он выглядит отвратительно. Он хилый, хрупкий в этом весе. Его тело, голова... Весогонка сказывается на нем. Я же вижу. Я в весе, и я готов. Так что тут не будет никаких подачек. Я выйду и заберу все!» — сказал ирландец на пресс-конференции перед боем.

Поединок в прямом эфире покажет РЕН ТВ. Начало трансляции — 11 июля в 5.00 (время московское). Бойцы возглавят 264-й номерной турнир UFC.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Ислам Бабаджанов все материалы автора

Порье – Макгрегор: главное о бое UFC 257, новости, обзоры, видео, онлайн трансляция, реакция

Читайте также

Хабиб ответил на слова Макгрегора на пресс-конференции перед боем с Порье
«Каролина» вышла во второй раунд плей-офф НХЛ
Макгрегор — о Хабибе: «Он набил 20-0 на бойцах с рекордами 2-8 в шоу, которые устраивал его отец»
«Динамо», скорее всего, отдаст своего новичка в аренду в «Урал»
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд