Бойцы клуба «Архангел Михаил» дали прогноз на бой Макгрегора и Порье

Бойцы ММА, представляющие екатеринбургский спортивный клуб «Архангел Михаил», дали прогноз на предстоящую трилогию Конора Макгрегора против Дастина Порье в рамках главного события UFC 264.

Тимур Нагибин, боец RCC («Архангел Михаил»):

«Тот, кто будет больше подготовлен к поединку тактически, тот и выиграет. Думаю, что шансов на победу больше у Порье — он идет на хорошей победной серии. На его стороне психология — он нокаутом выиграл предыдущий бой у Конора. Но нельзя забывать про нокаутирующий удар Конора. Бой точно не продлится все 5 раундов».

Секундант Петра Яна, боец клуба «Архангел Михаил» Ильяс Хамзин:

«Мы все видели, что Макгрегор хорошо показывает себя в реваншах. Он и Порье встречаются уже в третий раз. Думаю, что Конор выйдет победителем — очень жестко он заряжен на бой. Думаю, что рубка начнется сразу, с первого раунда».

Третий поединок Макгрегор — Порье состоится утром 11 июля в рамках главного события UFC 264. Противостояние покажет телеканал РЕН ТВ в прямом эфире.