Бокс/ММА
Порье – Макгрегор
Новости
Статьи Все материалы
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА   //    Порье – Макгрегор

Бойцы клуба «Архангел Михаил» дали прогноз на бой Макгрегора и Порье

15:57
Теги:

Бойцы ММА, представляющие екатеринбургский спортивный клуб «Архангел Михаил», дали прогноз на предстоящую трилогию Конора Макгрегора против Дастина Порье в рамках главного события UFC 264.

Тимур Нагибин, боец RCC («Архангел Михаил»):

«Тот, кто будет больше подготовлен к поединку тактически, тот и выиграет. Думаю, что шансов на победу больше у Порье — он идет на хорошей победной серии. На его стороне психология — он нокаутом выиграл предыдущий бой у Конора. Но нельзя забывать про нокаутирующий удар Конора. Бой точно не продлится все 5 раундов».

Секундант Петра Яна, боец клуба «Архангел Михаил» Ильяс Хамзин:

«Мы все видели, что Макгрегор хорошо показывает себя в реваншах. Он и Порье встречаются уже в третий раз. Думаю, что Конор выйдет победителем — очень жестко он заряжен на бой. Думаю, что рубка начнется сразу, с первого раунда».

Третий поединок Макгрегор — Порье состоится утром 11 июля в рамках главного события UFC 264. Противостояние покажет телеканал РЕН ТВ в прямом эфире.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Порье – Макгрегор: главное о бое UFC 257, новости, обзоры, видео, онлайн трансляция, реакция

Читайте также

Англия ответит за спорный пенальти? В финале Евро судьи могут «убить» даже Италию
«Я понимал, что мое время на исходе». Письмо вратаря, которого Василевский выжил из «Тампы»
Каким будет «Спартак» в новом сезоне: состав, тактика, трансферы
Президент РФС Дюков прокомментировал отставку Черчесова
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд