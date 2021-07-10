Иван Новосельцев поддержал Макгрегора перед боем с Порье

Защитник тульского «Арсенала» Иван Новосельцев опубликовал сторис в Instagram.

29-летний футболист выложил фото бойца UFC Конора Макгрегора, подписав пост: «Вперед, чемпион».

Бой между Макгрегором и Порье пройдет 11 июля и рассчитан на пять раундов по пять минут.

Этот поединок станет третьим для бойцов. Первый состоялся в сентябре 2014 года на UFC 178 и завершился победой 32-летнего Макгрегора. Второй прошел в январе 2021-го, тогда 32-летний Порье выиграл у своего соперника на турнире UFC 257.

У Макгрегора в ММА 22 победы и 5 поражений. На счету Порье 27 побед, 6 поражений, 1 результат боя был признан несостоявшимся.

Основной кард UFC 264 стартует в 5.00 (мск), поединок Макгрегора и Порье начнется в 7.30-8.00. Телеканал РЕН ТВ покажет бой в прямом эфире.

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