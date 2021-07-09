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Макгрегор попытался ударить Порье на дуэли взглядов. Видео

04:27
Макгрегор попытался ударить Порье на дуэли взглядов. Фото Twitter
Макгрегор попытался ударить Порье на дуэли взглядов. Фото Twitter
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Ирландец Конор Макгрегор и американец Дастин Порье провели дуэль взглядов перед турниром UFC 264.

Соперники обменялись колкостями перед тысячами фанатов в Лас-Вегасе, прежде чем встретиться лицом к лицу на сцене. Макгрегор продолжал болтать со своим оппонентом, после чего попытался ударить его ногой, прежде чем уйти.

Первый их бой состоялся в сентябре 2014 года и закончился нокаутом в пользу ирландца, второй прошел 23 января 2021 года, тогда нокаутом победил американец.

Бой Порье — Макгрегор на турнире UFC 264 в прямом эфире покажет РЕН ТВ. Начало трансляции — 5.00 11 июля (время московское).

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Евгений Козинов все материалы автора

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