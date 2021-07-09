Макгрегор попытался ударить Порье на дуэли взглядов. Видео

Ирландец Конор Макгрегор и американец Дастин Порье провели дуэль взглядов перед турниром UFC 264.

Соперники обменялись колкостями перед тысячами фанатов в Лас-Вегасе, прежде чем встретиться лицом к лицу на сцене. Макгрегор продолжал болтать со своим оппонентом, после чего попытался ударить его ногой, прежде чем уйти.

Ele voltou ?? UFC264 ConorMcGregor DustinPoirier pic.twitter.com/ljewwBwMqn — Rodrigooow_ (@Rodrigooow_) July 9, 2021

Первый их бой состоялся в сентябре 2014 года и закончился нокаутом в пользу ирландца, второй прошел 23 января 2021 года, тогда нокаутом победил американец.

Бой Порье — Макгрегор на турнире UFC 264 в прямом эфире покажет РЕН ТВ. Начало трансляции — 5.00 11 июля (время московское).