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Макгрегор оскорбил Порье на пресс-конференции перед боем

03:56
Конор Макгрегор. Фото Twitter
Конор Макгрегор. Фото Twitter
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Ирландский боец UFC Конор Макгрегор и американец Дастин Порье устроили словесную перепалку на пресс-конференции перед турниром UFC 264.

«Задача для меня не меняется. Я вижу перед собой человека, которого я победил, и знаю, что могу победить снова. Я знал, что трилогия неизбежна. Я готовился к этому бою с тех пор, как закончился последний», — цитирует MMA Fighting Порье.

Однако Макгрегор прервал своего соперника, заявив: «В субботу вечером тебя будут выгуливать, как собаку, в этом восьмиугольнике. Ты всего лишь маленькая сучка. Твоя жена — твой муж. Глупая деревенщина».

Первый их бой состоялся в сентябре 2014 года и закончился нокаутом в пользу ирландца, второй прошел 23 января 2021 года, тогда нокаутом победил американец.

Бой Порье — Макгрегор на турнире UFC 264 в прямом эфире покажет РЕН ТВ. Начало трансляции — 5.00 11 июля (время московское).

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Евгений Козинов все материалы автора

Порье – Макгрегор: главное о бое UFC 257, новости, обзоры, видео, онлайн трансляция, реакция

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