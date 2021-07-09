Макгрегор дал прогноз на бой с Порье: «Его унесут на носилках»

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор пообещал, что американца Дастина Порье унесут из октагона на носилках на турнире UFC 264.

«Прогнозы на бой? Его унесут на носилках. Сколько продлится бой? Повторюсь, вы заплатите, чтобы увидеть это. К черту весь ваш ростер. Порье, ты так стараешься быть с ними милым. Теперь я иду за всеми вами. Я не наслаждаюсь прошлыми достижениями, деньгами, списком Forbes. Я вернулся на стройку, у меня каска, жилет и два молотка в руках», — приводит MMA Fighting слова Макгрегора.

Первый их бой состоялся в сентябре 2014 года и закончился нокаутом в пользу ирландца, второй прошел 23 января 2021 года, тогда нокаутом победил американец.

Бой Порье — Макгрегор на турнире UFC 264 в прямом эфире покажет РЕН ТВ. Начало трансляции — 5.00 11 июля (время московское).