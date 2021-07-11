Конор Макгрегор после поражения от Порье: «Вам нужны такие люди, как я»

Ирландский боец Конор Макгрегор опубликовал первый пост в Instagram после поражения от американца Дастина Порье.

Экс-чемпион UFC выложил фото, как его уносят на носилках с арены.

«Вам нужны такие люди, как я», — подписан снимок.

Напомним, главный бой на UFC 264 завершился после первого раунда. Поединок начался в стойке, бойцы обменивались ударами. Макгрегор активно использовал лоу-кики и оказывал прессинг.

Затем Порье удалось перевести соперника в партер. Американец стал наносить удары, а Макгрегор обороняться. Ирландец смог отзащищаться и ближе к концу первого раунда встал на ноги. В самой концовке он, отступая, сильно подвернул ногу и сломал ее.

По уверениям Порье, Макгрегор сломал ее еще во время своих лоу-киков в начале раунда.

Это был третий поединок между бойцами. Теперь счет стал 2-1 в пользу Порье.

У Макгрегора в ММА 22 победы и 6 поражений. На счету Порье — 28 побед, 6 поражений, 1 результат боя был признан несостоявшимся.