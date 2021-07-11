Сергей Харитонов: «Для меня Конор Макгрегор уже умер»

Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов прокомментировал «СЭ» поражение ирландца Конора Макгрегора от американца Дастина Порье в главном поединке UFC 264.

«Вообще неинтересное для меня противостояние. Для меня Макгрегор уже умер, нет Макгрегора. Порье — красавец, просто зарабатывает бабки и все, да и Конор тоже. Они как спорт мне неинтересны. Понятно, что коммерция — это любой спорт, я так же зарабатываю деньги», — сказал Харитонов «СЭ».

Харитонов также считает, когда у Макгрегора действительно стоящее противостояние, людям это интересно.

«Если бы еще что-то новое было, а тут все одно и то же. Что нового сделал Макрегор? На пресс-конференции пнул Порье? Это уже неинтересно, стандартно и предсказуемо. Что-то новое было бы интересно, но зачем Конору делать что-то новое? Он ногу залечит и еще с кем-то подерется. Это халявные деньги, которые он сейчас получает», — добавил Харитонов.

Утром 11 июля 32-летний Макгрегор проиграл техническим нокаутом 32-летнему Порье в конце первого раунда боя.