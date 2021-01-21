Конор Макгрегор: «Мы поймаем Хабиба. Поймаем!»

Бывший чемпион UFC в полулегком и легком весах Конор Макгрегор прокомментировал слова действующего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, который дал понять, что не собирается возобновлять карьеру.

«Мы поймаем его. Поймаем его», — сказал Макгрегор на совместной пресс-конференции с бойцами Дастином Порье, Дэном Хукером, Майклом Чэндлером и президентом UFC Даной Уайтом.

В ночь на 24 января в Абу-Даби пройдет турнир UFC 257. Со-главный бой — Дэн Хукер vs Майкл Чэндлер, главный — Конор Макгрегор vs Дастин Порье.