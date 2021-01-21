Конор Макгрегор: «Мы поймаем Хабиба. Поймаем!»
16:58
Бывший чемпион UFC в полулегком и легком весах Конор Макгрегор прокомментировал слова действующего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, который дал понять, что не собирается возобновлять карьеру.
«Мы поймаем его. Поймаем его», — сказал Макгрегор на совместной пресс-конференции с бойцами Дастином Порье, Дэном Хукером, Майклом Чэндлером и президентом UFC Даной Уайтом.
В ночь на 24 января в Абу-Даби пройдет турнир UFC 257. Со-главный бой — Дэн Хукер vs Майкл Чэндлер, главный — Конор Макгрегор vs Дастин Порье.
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