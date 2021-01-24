Утром 24 января на турнире UFC 257 в Абу-Даби (ОАЭ) Конор Макгрегор проведет бой с Дастином Порье на «Бойцовском острове». Поединок начнется не ранее 08.00 (мск).

Бой 32-летнего ирландца Макгрегора и 32-летнего американца Порье станет главным в основном карде турнира (старт — в 06.00). Поединки предварительного карда наступят в 04.00.

Полностью кард выглядит следующим образом:

Основной

Конор Макгрегор — Дастин Порье

Майкл Чендлер — Дэн Хукер

Джессика Ай — Джоанна Калдервуд

Аманда Рибас — Марина Родригес

Эндрю Санчес — Махмуд Мурадов

Предварительный

Мэтт Фриволоа — Арман Царукян

Брэд Тавареш — Антонио Карло

Тавареш Джулианна Пенья — Сара Макменн

Халил Роунтри — Марчин Прахно

Мовсар Евлоев — Ник Лентц

Амир Альбази — Жалгас Жумагулов

На счету экс-чемпиона UFС в легком и полулегком весе Макгрегора — 22 победы и 4 поражения в MMA. Последний бой ирландца прошел в январе 2020-го. В нем Конор нокаутировал американца Дональда Серроне на турнире UFC 246.

У Порье — 26 побед, 6 поражений и результат одного боя признали несостоявшимся. Свой предыдущий поединок американец провел против новозеландца Дэна Хукера, которого победил единогласным решением судей в июне 2020-го на турнире ESPN on ESPN 12.

Бой Макгрегор — Порье в прямом эфире будет показывать телеканал РЕН ТВ.

Поставить на результат поединка можно на сайте «Лиги Ставок». Победа Конора оценивается за коэффициент — 1,32. На успех Порье дается — 3,60.

"СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 257 с главным боем Макгрегор — Порье