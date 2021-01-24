Конор Макгрегор — Дастин Порье: где покажут бой UFC 257
Утром 24 января на турнире UFC 257 в Абу-Даби (ОАЭ) Конор Макгрегор проведет бой с Дастином Порье на «Бойцовском острове». Поединок начнется не ранее 08.00 (мск).
Бой 32-летнего ирландца Макгрегора и 32-летнего американца Порье станет главным в основном карде турнира (старт — в 06.00). Поединки предварительного карда наступят в 04.00.
Полностью кард выглядит следующим образом:
Основной
Конор Макгрегор — Дастин Порье
Майкл Чендлер — Дэн Хукер
Джессика Ай — Джоанна Калдервуд
Аманда Рибас — Марина Родригес
Эндрю Санчес — Махмуд Мурадов
Предварительный
Мэтт Фриволоа — Арман Царукян
Брэд Тавареш — Антонио Карло
Тавареш Джулианна Пенья — Сара Макменн
Халил Роунтри — Марчин Прахно
Мовсар Евлоев — Ник Лентц
Амир Альбази — Жалгас Жумагулов
На счету экс-чемпиона UFС в легком и полулегком весе Макгрегора — 22 победы и 4 поражения в MMA. Последний бой ирландца прошел в январе 2020-го. В нем Конор нокаутировал американца Дональда Серроне на турнире UFC 246.
У Порье — 26 побед, 6 поражений и результат одного боя признали несостоявшимся. Свой предыдущий поединок американец провел против новозеландца Дэна Хукера, которого победил единогласным решением судей в июне 2020-го на турнире ESPN on ESPN 12.
Бой Макгрегор — Порье в прямом эфире будет показывать телеканал РЕН ТВ.
Поставить на результат поединка можно на сайте «Лиги Ставок». Победа Конора оценивается за коэффициент — 1,32. На успех Порье дается — 3,60.
"СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 257 с главным боем Макгрегор — Порье
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю