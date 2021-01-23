Порье делал многие вещи с Хабибом лучше Конора. Не лежал безнадежно на спине, вставал, имел две реальных атаки

Разбираемся, кто проиграл с меньшим треском.

Хабиб Нурмагомедов с каждым новым титульным боем в UFC побеждал соперников все быстрее и быстрее. 25 минут на Яквинту, 18:03 — На Конора, 12:06 — на Порье и 6:34 — на Гэтжи.

В бойцовском мире принято считать, что, если не брать Яквинту, то Конор упирался сильнее всего. Протянул дольше Порье и Гэтжи, не дал ничего с собой сделать в партере в первом раунде, стал первым человеком в ММА, кто выиграл у Хабиба раунд.

Однако при ближайшем рассмотрении начинают проглядываться некоторые технические нюансы, которые позволяют сказать, что и выступление Дастина Порье против Хабиба по-своему недооценено. Здесь, правда, нужно оговориться — все четверо: и Яквинта, и Конор, и Порье, и Гэтжи — были Хабибом разгромлены. Это технический факт. То, чем пытаемся заниматься мы — это поиск пятен на солнце — попытка разглядеть какие-то ошибки Хабиба и какие-то особенно удачные действия против него.

Итак, что Дастин Порье сделал в бою с Нурмагомедовым лучше, чем Конор.

Не находился в такой безнадежной лежке, когда твои ноги перевязаны, а спина плотно прилегает к канвасу

— Конор Макгрегор — 6:10 провел под Хабибом на спине с перевязанными ногами.

— Дастин Порье — 0:27 провел под Хабибом на спине, но НЕ с перевязанными ногами. Ноги были свободны, Дастин с помощью них создавал движение, опирался о сетку и смягчал атакующую позицию соперника.

При контроле на земле Дастин почти всегда хотя бы одной стопой полностью находился на канвасе, либо упирался в него коленом. С его стороны были постоянное сопротивление, движение в партере, мини-взрывы с попыткой возвращения на ноги.

Дастин Порье и Хабиб Нурмагомедов.

Худшая позиция, в которой находился Порье — сидел на пятой точке, прижавшись к сетке. В такой позиции Хабиб его контролировал за бой совокупно 2:00. Все остальные 6 минут контроля Хабибу приходилось таскать Порье, стаскивать, наваливаться весом, блокировать эти мини-взрывы, постоянно вязать. С Конором контроль Хабиба на земле был гораздо более обширным, четким и беспрепятственным.

Лучше вставал на ноги после тейкдаунов и контроля

— Конор Макгрегор — 1 раз вернулся на ноги после структуры «тейкдаун + контроль» (в конце 2-го раунда).

— Дастин Порье — 2 раза вернулся на ноги после структуры «тейкдаун + контроль».

Важно сказать, что вернуться на ноги после тейкдауна от Хабиба и вернуться на ноги после структуры «тейкдаун + контроль» от него же — две совершенно разные вещи. Тейкдаун может быть форсированным, Хабиб может не успеть завязать запястья или удобно прижать соперника к сетке, и у оппонента есть мгновение, чтобы подскочить. Встать же после того, как Хабиб полноценно наложил контроль, завязал запястья, «заструктурировал» тебя — это подвиг. И у Порье это получилось два раза. Правда, даже в этих двух случаях Порье хоть и вернулся на ноги, все равно не смог отклеить Хабиба от себя. Почему он и говорил своему углу: «Ну могу отцепить его от себя».

Дастин Порье и Хабиб Нурмагомедов.

У Хабиба многоструктурный контроль: Порье и Конору удавалось вылазить из-под контроля обратно на ноги, но расцепить клинч и вернуться в центр октагона, высвободиться — нет. Порье вставал, выпрямлялся, но весь был обвязан-перевязан и никак не мог расцепиться. Но, в любом случае, его упорство контролю Хабиба на земле было более сильным, чем у Конора — два раза он разрушил контроль Хабиба на земле против одного у Макгрегора.

Не нарушал правила

— Конор Макгрегор — 15 нарушений правил в бою с Хабибом.

— Дастин Порье — 0.

Конор Макгрегор держит Хабиба Нурмагомедова за шорты.

Нарушения правил (цепляться за сетку, за шорты, бить в затылок, коленом в голову в партере и т.д.) помогли Конору выиграть несколько эпизодов в клинче в третьем раунде, несколько раз помогали у сетки, когда он не давал растянуть себя. А удары в затылок и коленом так или иначе все равно накапливали ущерб. У Конора массивные мощные локти. Удар таким в затылок имеет вес.

Не проигрывал раунд 8-10 c тотальным темповым избиением, когда бой был близок к остановке

Во втором раунде Конор Макгрегор попал под ураган: пропустил больше 40 жестких ударов сверху, 10 из которых были безответными, чистой серией, что могло при определенной ситуации привести к остановке боя. Порье с Хабибом не давал себя последовательно и стабильно избивать сверху, он не давал ставить себя в такие расстрельные позиции.

Имел две реально опасных атаки

У Дастина Порье было две реальных атаки в этом бою: удар правой в начале второго раунда и гильотина в третьем. Кто бы что ни говорил, что при гильотине Хабиб все контролировал, есть слова Абдулманапа Нурмагомедова, который утверждает (со слов Хабиба ему): «С одной стороны у Хабиба шли звездочки». То есть прием заходил глубоко и имел эффект. Полноценная грэпплинг-атака.

Дастин Порье.

Что было у Конора? Колено в первом раунде, которое рикошетом от плеча Хабиба немного чиркнуло ему челюсть. И апперкот в третьем раунде, когда у Хабиба немного болтануло голову. Это полумоменты — левая Конора в третьем раунде уже была ослабленной (у ирландца нет в карьере ни одного нокдауна в третьем раунде), а колено получилось неакцентированным.

Здесь также важно сказать, что в бою с Порье тейкдауны Хабиба были гораздо более своевременными по таймингу, видимо, потому что он дрался менее эмоционально. С Дастином у него был только один форсированный, небрежный тейкдаун — в третьем раунде, который и закончился гильотиной. Во всех остальных случаях Хабиб отодвигал Порье к сетке и консолидировал позицию — постепенно улучшал контроль, забирал ногу, отжимал головой подбородок и переводил. С Конором же у Хабиба было несколько плохих тейкдаунов, форсированных.

Хабиб Нурмагомедов. Фото Zuffa LLC

Первый тейкдаун в бою — чудовищный. Великий мастер тайминговых тейкдаунов Жорж Сен-Пьер наверняка ужаснулся бы от такого прохода. Хабиб бросался в ноги, когда был на линии, за которой бойцы должны стоять до команды рефери «fight!», а Макгрегор — в самом центре. Между ними было метра два. Поэтому и так долго — 40 секунд — Хабиб потом не мог раскрутить и перевести Конора, потому что изначально тейкдаун шел «из песочной ямы», черт знает откуда, без консолидации позиции. 40 секунд потребовалось Хабибу, чтобы позицию закрепить и перевести. То есть в этом эпизоде не только нужно отмечать цепкость Конора, но и плохой, преждевременный тайминг тейкдауна за километр от соперника, который Хабиб 40 секунд потом исправлял, закрепляя позицию. Это огромный минус Конору, что такой тейкдаун он не смог сконтрить и стоял, как парализованный. С другой стороны, отметим и взрывную скорость Хабиба на сокращении дистанции — это не Бен Аскрен.

Не дал ничего сделать Хабибу в стойке

У Конора было серьезное проигранное действие в стойке — флэш-нокдаун во втором раунде после оверхэнда. С Порье же у Хабиба было только неплохое (но ничего серьезного) попадание левой, когда он отступал после того самого пропущенного правой в челюсть, и один жесткий, хороший лоукик.

Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье. Фото AP

Абдулманап Нурмагомедов перед боем говорил, что они заготовили три комбинации, и мы их увидим в начале второго раунда. Но в итоге в начале второго раунда мы только увидели, как Хабиб едва не поплыл после удара. И именно поэтому в третьем раунде у него получился первый в бою форсированный и небрежный тейкдаун — он ни при каких раскладах не хотел стоять с Порье в стойке и торопил переход на землю. И перед UFC 254 Хабиб говорил в интервью «Ушатайке», что тот удар Порье правой был именно заслугой мастерства соперника и что он «постарается больше таких ударов не пропускать». Значит, удар был ощутимым.

UFC 257: Дастин Порье — Конор Макгрегор

Абу-Даби, Бойцовский остров.

24 января. Начало предварительного карда: 02.00 мск, начало основного карда — 06.00 мск.

Прямая трансляция главных боев шоу — РЕН ТВ (06.40 мск).