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Хабиб написал о поражении Макгрегора от Порье из-за травмы: «Добро всегда побеждает зло»

07:42
Хабиб Нурмагомедов. Фото AFP
Хабиб Нурмагомедов. Фото AFP
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Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу Дастина Порье над Конором Макгрегором техническим нокаутом на турнире UFC 264.

«Добро всегда побеждает зло. Очень рад за Порье. Надеюсь, ты получишь пояс в конце года», — написал Хабиб.

На последних секундах первого раунда ирландец оступился и сломал голеностоп, после чего поединок был остановлен.

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Сергей Ревенко все материалы автора

Порье – Макгрегор: главный бой UFC 264, новости, обзор, видео, прямая трансляция, реакция

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