Хабиб написал о поражении Макгрегора от Порье из-за травмы: «Добро всегда побеждает зло»

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу Дастина Порье над Конором Макгрегором техническим нокаутом на турнире UFC 264.

«Добро всегда побеждает зло. Очень рад за Порье. Надеюсь, ты получишь пояс в конце года», — написал Хабиб.

На последних секундах первого раунда ирландец оступился и сломал голеностоп, после чего поединок был остановлен.