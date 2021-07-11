Хабиб написал о поражении Макгрегора от Порье из-за травмы: «Добро всегда побеждает зло»
07:42
Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу Дастина Порье над Конором Макгрегором техническим нокаутом на турнире UFC 264.
«Добро всегда побеждает зло. Очень рад за Порье. Надеюсь, ты получишь пояс в конце года», — написал Хабиб.
На последних секундах первого раунда ирландец оступился и сломал голеностоп, после чего поединок был остановлен.
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