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Макгрегор: «Ничего не закончено»

07:41
Конор Макгрегор. Фото Reuters
Конор Макгрегор. Фото Reuters
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Ирландский боец Конор Макгрегор после поражения от американца Дастина Порье заявил, что их протривостояние еще не закончено.

При этом Макгрегор, сидя на полу, нецензурно ругался и был крайне эмоционален. Он подчеркнул, что сломал ногу, когда подвернул ее, а не во время блока его лоу-кика.

«Еще ничего не закончено. И я не повредил ногу во время блока удара», — сказл Макгрегор.

Напомним, поединок завершился после первого раунда по решению доктора. Макгрегор в самом конце оступился и сильно подвернул ногу, сломав ее.

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