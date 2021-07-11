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UFC о травме Макгрегора: «Абсолютно дикая концовка»

07:43
Конор Макгрегор. Фото Reuters
Конор Макгрегор. Фото Reuters

UFC в Twitter отреагировал на травму ирландского бойца Конора Макгрегора в главном поединке UFC 264 против американца Дастина Порье.

Бой завершился после первого раунда победой Порье после того, как Макгрегор сломал голеностоп. Ирландец потерял равновесие и оступился.

«Абсолютно дикая концовка», — говорится в сообщении UFC.

Это был третий поединок между бойцами. Теперь счет стал 2-1 в пользу Порье.

У Макгрегора в ММА 22 победы и 6 поражений. На счету Порье — 28 побед, 6 поражений, 1 результат боя был признан несостоявшимся.

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Сергей Разин все материалы автора

Порье – Макгрегор: главный бой UFC 264, новости, обзор, видео, прямая трансляция, реакция

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