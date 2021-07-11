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Дастин Порье: «Конор удивил только гильотиной в прыжке»

09:50
Дастин Порье. Фото Reuters
Дастин Порье. Фото Reuters
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Дастин Порье подвел итоги третьего боя против Конора Макгрегора на UFC 264.

«Он удивил меня только этой гильотиной в прыжке. Могу только сказать, что не будьте настолько глупыми, чтобы запрыгивать со мной в гильотину, — сказал Порье на послематчевой пресс-конференции. — Его перелом — это результат подставок от лоукика и кармы. Один раз он хорошо попал левой, когда кросс шел немного вниз, я не был готов к этому углу удара.

В конце раунда я дал ему подняться, потому что он тремя пальцами залез мне в перчатку и ухватился за бинт. Я пытался достучаться до Херба. Вот такие трюки выделывает Конор. При этом я не желаю ему ничего плохого, перед каждым боем я молюсь, чтобы я и мой соперник вышли из клетки здоровыми».

В главном событии вечера на UFC 264 Порье победил Макгрегора техническим нокаутом (травма лодыжки).

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Порье – Макгрегор: главный бой UFC 264, новости, обзор, видео, прямая трансляция, реакция

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