Боец легкого веса UFC Дастин Порье не против четвертого поединка против Конора Макгрегора.

«Мы подеремся еще раз — в октагоне или за его пределами. Потому что нельзя говорить то, что говорил он. Применять такие слова как «убийство»… Я понимал, что в отношении меня у него ноль шансов на убийство, но мало ли, вдруг кто-то бы на арене умер. Нельзя бросаться такими словами», — сказал Порье на пресс-конференции.

В главном событии вечера на UFC 264 Порье победил Макгрегора техническим нокаутом (травма лодыжки).