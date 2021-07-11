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Дастин Порье: «Мы подеремся с Конором снова — в октагоне или за его пределами»

10:00
Дастин Порье. Фото Twitter
Дастин Порье. Фото Twitter
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Боец легкого веса UFC Дастин Порье не против четвертого поединка против Конора Макгрегора.

«Мы подеремся еще раз — в октагоне или за его пределами. Потому что нельзя говорить то, что говорил он. Применять такие слова как «убийство»… Я понимал, что в отношении меня у него ноль шансов на убийство, но мало ли, вдруг кто-то бы на арене умер. Нельзя бросаться такими словами», — сказал Порье на пресс-конференции.

В главном событии вечера на UFC 264 Порье победил Макгрегора техническим нокаутом (травма лодыжки).

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Порье – Макгрегор: главный бой UFC 264, новости, обзор, видео, прямая трансляция, реакция

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