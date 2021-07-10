В ночь с 10 на 11 июля в Лас-Вегасе (США) пройдет турнир UFC 264, главным событием которого станет третий бой между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье.

Бой будет состоять из пяти раундов по пять минут.

Этот поединок станет третьим для бойцов. Первый состоялся в сентябре 2014 года на UFC 178 и завершился победой 32-летнего Макгрегора. Второй прошел в январе 2021-го, тогда 32-летний Порье выиграл у своего соперника на турнире UFC 257.

У Макгрегора в ММА 22 победы и 5 поражений. На счету Порье — 27 побед, 6 поражений, 1 результат боя был признан несостоявшимся.

Основной кард UFC 264 стартует в 5.00 (мск), поединок Макгрегора и Порье начнется около 7.30-8.00. Телеканал РЕН ТВ покажет бой в прямом эфире.

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