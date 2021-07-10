Порье — Макрегор и другие бои UFC 264: кард турнира и где смотреть прямую трансляцию бесплатно
В ночь с 10 на 11 июля в Лас-Вегасе (США) пройдет вечер единоборств на турнире UFC 264. В главном бою подерутся экс-чемпион в двух весовых категориях Конор Макгрегор и бывший временный чемпион в легком весе Дастин Порье.
Также у женщин в основном карде россиянка Яна Куницкая встретится с мексиканкой Ирене Альданой. Всего на UFC 264 пройдет 13 поединков.
Основной кард:
Дастин Порье — Конор Макгрегор
Гилберт Бернс — Стивен Томпсон
Тай Туйваса — Грег Харди
Ирен Алдана — Яна Куницкая
Шон О'Мэлли — Крис Мотинью
Предварительный кард:
Карлос Кондит — Макс Гриффин
Микель Перейра — Нико Прайс
Райан Холл — Илия Топурия
Тревен Жиль — Дрикю дю Плесси
Ранний предварительный кард:
Дженнифер Майя — Джессика Ай
Омари Ахмедов — Брэд Таварес
Жалгас Жумагулов — Джером Ривера
Ален Амедовский — Ху Яозон
Телеканал РЕН ТВ покажет видеотрансляцию боя Макгрегор — Порье в прямом эфире.
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