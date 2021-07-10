В ночь с 10 на 11 июля в Лас-Вегасе (США) пройдет вечер единоборств на турнире UFC 264. В главном бою подерутся экс-чемпион в двух весовых категориях Конор Макгрегор и бывший временный чемпион в легком весе Дастин Порье.

Также у женщин в основном карде россиянка Яна Куницкая встретится с мексиканкой Ирене Альданой. Всего на UFC 264 пройдет 13 поединков.

Основной кард:

Дастин Порье — Конор Макгрегор

Гилберт Бернс — Стивен Томпсон

Тай Туйваса — Грег Харди

Ирен Алдана — Яна Куницкая

Шон О'Мэлли — Крис Мотинью

Предварительный кард:

Карлос Кондит — Макс Гриффин

Микель Перейра — Нико Прайс

Райан Холл — Илия Топурия

Тревен Жиль — Дрикю дю Плесси

Ранний предварительный кард:

Дженнифер Майя — Джессика Ай

Омари Ахмедов — Брэд Таварес

Жалгас Жумагулов — Джером Ривера

Ален Амедовский — Ху Яозон

Телеканал РЕН ТВ покажет видеотрансляцию боя Макгрегор — Порье в прямом эфире.

Конор Макгрегор — Дастин Порье: 3-й бой, где смотреть прямую трансляцию и кто фаворит