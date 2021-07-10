В Госдуме отреагировали на оскорбления Макгрегора в адрес Хабиба Нурмагомедова

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов в разговоре с «СЭ» отреагировал на оскорбления Конора Макгрегора в адрес Хабиба Нурмагомедова на пресс-конференции перед боем с Дастином Порье. Ирландец назвал Хабиба крысой и заявил, что россиянин ничего не сделал в ММА.

«Могу сказать, что это пустой хайп и все, — сказал Милонов «СЭ». — Все эти оскорбления не имеют отношения к спорту, из которого пытаются сделать какое-то зрелищное шоу. Обидно, откровенно говоря, что с каждым таким инцидентом бои без правил становятся все менее спортом. Макгрегору надо помнить, что если так и будет дальше, то они превратятся все в американских рестлеров, со всеми вот этими шлепками по попке оппонентам. Поэтому вывод один: пусть будет больше спорта!»

Утром 11 июля Макгрегор проведет третий поединок против Дастина Порье в рамках главного события UFC 264. Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет бой Порье — Макгрегор.