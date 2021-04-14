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Макгрегор — о бое с Порье: «Разорву этого засранца 10 июля»

17:00
Конор Макгрегор. Фото Reuters
Конор Макгрегор. Фото Reuters
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор подтвердил, что третий бой с Дастином Порье все же состоится. Поединок пройдет 10 июля на UFC 264.

«Я подписал соглашение о поединке сегодня утром. Я разорву этого засранца 10 июля.

Mакгрегор вернулся в город грехов! Будет аншлаг!» - приводит слова ирландца в Twitter инсайдер ESPN Ариэль Хельвани.

12 апреля Макгрегор заявил об отказе от боя с Порье. Бойцы вступили в перепалку в соцсетях после того, как американец упрекнул ирландского бойца в том, что тот не сделал обещанного пожертвования в благотворительный фонд Порье.

В январе этого года американец нокаутировал ирландца, взяв реванш за поражение в 2014-м. Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, он провел 27 боев в ММА, одержав 22 победы и потерпев пять поражений. В активе Порье 33 поединка. Американец выиграл 27 их них, уступив в шести. Он был временным чемпионом UFC в легком весе.

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