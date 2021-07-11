Дана Уайт: «Конора ждет реванш с Порье. Бой не должен так заканчиваться»
08:31
Президент UFC Дана Уайт прокомментировал результат главного боя вечера UFC 264, в котором ирландец Конор Макгрегор проиграл техническим нокаутом Дастину Порье.
«Когда второй раз ломается нога у бойца за такое короткое время — это, конечно, отстой. Дастин Порье будет драться за пояс, а Конору нужно вылечиться, и потом он будет снова готов.
Думаю, его ждет реванш. Бой не должен так заканчиваться, он не был закончен. Завтра утром его ждет операция, посмотрим, что будет дальше. Дастин подерется с Оливейрой, и будет ждать, как там дела с готовностью у Конора», — сказал Уайт на послематчевой пресс-конференции.
В самом конце первого раунда Порье сбил ирландца левым кроссом и тот на отшаге сломал лодыжку.
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