Мейвезер поблагодарил Порье за ставку на поражение Макгрегора

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер поблагодарил американского бойца Дастина Порье за выигрышную ставку.

Боксер поставил 50 тысяч долларов на победу Порье в бою с ирландцем Конором Макгрегором на UFC 264. Выигрыш составил 35 тысяч долларов.

«Дастин Порье, спасибо, что мне заплатили», — написал Мейвезер в Twitter, приложив чек.

Напомним, поединок завершился после первого раунда по решению доктора. Макгрегор в самом конце оступился и сильно подвернул ногу, сломав ее.