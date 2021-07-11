Мейвезер поблагодарил Порье за ставку на поражение Макгрегора
08:29
Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер поблагодарил американского бойца Дастина Порье за выигрышную ставку.
Боксер поставил 50 тысяч долларов на победу Порье в бою с ирландцем Конором Макгрегором на UFC 264. Выигрыш составил 35 тысяч долларов.
«Дастин Порье, спасибо, что мне заплатили», — написал Мейвезер в Twitter, приложив чек.
Напомним, поединок завершился после первого раунда по решению доктора. Макгрегор в самом конце оступился и сильно подвернул ногу, сломав ее.
@dustinpoirier , thanks for getting me paid! pic.twitter.com/ky7OdNGWt4— Floyd Mayweather (@FloydMayweather) July 11, 2021
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