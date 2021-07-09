Конор Макгрегор — Дастин Порье: дата боя и где смотреть трансляцию бесплатно
11 июля утром в Лас-Вегасе (США) ирландец Конор Макгрегор и американец Дастин Порье подерутся в главном бою турнира UFC 264. Поединок рассчитан на пять раундов по пять минут.
Этот поединок станет третьим для бойцов. Первый состоялся в сентябре 2014 года на UFC 178 и завершился победой 32-летнего Макгрегора. Второй прошел в январе 2021-го, тогда 32-летний Порье выиграл у своего соперника на турнире UFC 257.
В ночь с 8 на 9 июля прошла пресс-конференция и дуэль взглядов между Порье и Макгрегором.
У Макгрегора в ММА — 22 победы и пять поражений. На счету Порье — 27 побед, шесть поражений, один результат боя был признан несостоявшимся.
Основной кард UFC 264 стартует в 5.00 (мск), поединок Макгрегора и Порье начнется примерно в 7.30 — 8.00. Телеканал РЕН ТВ покажет бой в прямом эфире.
Конор Макгрегор — Дастин Порье: третий бой, где смотреть прямую трансляцию и кто фаворит
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю