11 июля утром в Лас-Вегасе (США) ирландец Конор Макгрегор и американец Дастин Порье подерутся в главном бою турнира UFC 264. Поединок рассчитан на пять раундов по пять минут.

Этот поединок станет третьим для бойцов. Первый состоялся в сентябре 2014 года на UFC 178 и завершился победой 32-летнего Макгрегора. Второй прошел в январе 2021-го, тогда 32-летний Порье выиграл у своего соперника на турнире UFC 257.

В ночь с 8 на 9 июля прошла пресс-конференция и дуэль взглядов между Порье и Макгрегором.

У Макгрегора в ММА — 22 победы и пять поражений. На счету Порье — 27 побед, шесть поражений, один результат боя был признан несостоявшимся.

Основной кард UFC 264 стартует в 5.00 (мск), поединок Макгрегора и Порье начнется примерно в 7.30 — 8.00. Телеканал РЕН ТВ покажет бой в прямом эфире.

Конор Макгрегор — Дастин Порье: третий бой, где смотреть прямую трансляцию и кто фаворит