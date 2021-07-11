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Боец Bellator Шаблий: «Конор своим поведением вызывает полное отвращение»

20:01
Конор Макгрегор. Фото Reuters
Конор Макгрегор. Фото Reuters
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Российский боец Bellator Александр Шаблий в интервью «СЭ» признался, что болел за Дастина Порье в бою с Конором Макгрегором.

«Во-первых, рад, что выиграл парень, с которым мы вместе тренировались, — сказал Шаблий. — Во-вторых, Конор в последнее время вызывает к себе антипатию. Я не особо смотрел то, что он говорил до боя на пресс-конференции, но я посмотрел то, что он сказал после поединка в октагоне. У меня полное отвращение к нему».

Макгрегор в концовке первого раунда подвернул ногу, а на второй раунд врачи ирландца не выпустили. В связи с этим победу техническим нокаутом одержал Порье, который уверенно выиграл стартовый отрезок боя по очкам.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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