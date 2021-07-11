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Порье стал лидером рейтинга UFC по количеству побед нокаутами

16:24
Дастин Порье. Фото Instagram
Дастин Порье. Фото Instagram
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Американский боец ММА Дастин Порье вышел на чистое первое место по количеству нокаутов в истории легкого веса UFC после победы над ирландцем Конором Макгрегором в главном событии вечера UFC 264.

Количество нокаутов у бойцов легкого веса в UFC:

Дастин Порье — 8

Мелвин Гиллард — 7

Эдсон Барбоза — 7

11 июля в Лас-Вегасе (США) 32-летний Порье победил 32-летнего Макгрегора техническим нокаутом (перелом ноги).

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Порье – Макгрегор: главный бой UFC 264, новости, обзор, видео, прямая трансляция, реакция

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