Порье стал лидером рейтинга UFC по количеству побед нокаутами
16:24
Американский боец ММА Дастин Порье вышел на чистое первое место по количеству нокаутов в истории легкого веса UFC после победы над ирландцем Конором Макгрегором в главном событии вечера UFC 264.
Количество нокаутов у бойцов легкого веса в UFC:
Дастин Порье — 8
Мелвин Гиллард — 7
Эдсон Барбоза — 7
11 июля в Лас-Вегасе (США) 32-летний Порье победил 32-летнего Макгрегора техническим нокаутом (перелом ноги).
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