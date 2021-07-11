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Дос Аньос — Макгрегору: «Попробуй собственную пилюлю и смирись»

20:20
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Бывший чемпион легкого веса UFC Рафаэль Дос Аньос прокомментировал перелом ноги Конора Макгрегора в главном бою UFC 264 против Дастина Порье.

В 2016 году 32-летний ирландец жестко высказался по поводу травмы 36-летнего бразильца, с которым он должен был провести поединок. После этого Макгрегор долгое время обвинял Аньоса в трусости.

«Когда я сломал ногу перед нашим с ним боем, он посмеялся над моей травмой и продолжал делать это годами. Попробуй собственную пилюлю и смирись», — написал Аньос в Twitter.

11 июля в Лас-Вегасе 32-летний Порье победил 32-летнего Макгрегора техническим нокаутом (перелом ноги).

Поединок Макгрегор — Аньос должен был состоятся 6 марта 2016 года, но был отменен из-за травмы бразильца. На его замену вышел Нейт Диас, который в итоге нанес ирландцу первое поражение в карьере под эгидой UFC.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/RdosAnjosMMA/status/1414091208062750725

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Порье – Макгрегор: главный бой UFC 264, новости, обзор, видео, прямая трансляция, реакция

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