Бывший чемпион легкого веса UFC Рафаэль Дос Аньос прокомментировал перелом ноги Конора Макгрегора в главном бою UFC 264 против Дастина Порье.

В 2016 году 32-летний ирландец жестко высказался по поводу травмы 36-летнего бразильца, с которым он должен был провести поединок. После этого Макгрегор долгое время обвинял Аньоса в трусости.

«Когда я сломал ногу перед нашим с ним боем, он посмеялся над моей травмой и продолжал делать это годами. Попробуй собственную пилюлю и смирись», — написал Аньос в Twitter.

11 июля в Лас-Вегасе 32-летний Порье победил 32-летнего Макгрегора техническим нокаутом (перелом ноги).

Поединок Макгрегор — Аньос должен был состоятся 6 марта 2016 года, но был отменен из-за травмы бразильца. На его замену вышел Нейт Диас, который в итоге нанес ирландцу первое поражение в карьере под эгидой UFC.

When I BROKE my foot before our fight this guy made fun of my injury...and continued to do so for years. Taste your own medicine and humble up. https://t.co/wRuBPlrzkt