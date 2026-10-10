Пять медалей и российский флаг на пьедестале. Как наши дзюдоисты выступили на ЧМ в Баку

Тасоев выиграл третье золото мировых первенств, а женская сборная установила историческое достижение.

Чемпионат мира по дзюдо в Баку завершил личную программу, по итогам которой сборная России завоевала пять медалей — одну золотую и четыре бронзовые. Чемпионом в весовой категории свыше 100 кг стал Инал Тасоев, на третью ступень пьедестала поднялись Сабина Гилязова (до 48 кг), Мадина Таймазова (до 70 кг), Нияз Билалов (до 100 кг) и Мария Иванова (свыше 78 кг). В медальном зачете россияне заняли шестое место, уступив Японии, Грузии, Азербайджану, Испании и ОАЭ. В соревнованиях, проходивших с 4 по 10 октября на Национальной гимнастической арене, участвовали 622 дзюдоиста из 93 стран. Окончательно чемпионат завершится 11 октября смешанным командным турниром.

Отдельное значение турнир имел из-за статуса российских участников. В отличие от предыдущих чемпионатов мира, дзюдоисты выступали под национальным флагом, а не в нейтральном статусе. 27 ноября 2025 года Международная федерация дзюдо (IJF) восстановила их право использовать государственную символику, начиная с турнира «Большого шлема» в Абу-Даби. В Баку российский триколор присутствовал на церемониях награждения, а после победы Тасоева действительно прозвучал гимн России. Этот факт отдельно отметил президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик.

Инал Тасоев и Лукаш Крпалек. Фото AFP

Тасоев выиграл третье золото чемпионатов мира

Главным результатом заключительного дня личного турнира стало третье золото 28-летнего Тасоева на чемпионатах мира. Россиянин приехал в Азербайджан лидером мирового рейтинга в тяжелом весе и действующим обладателем титула. Сначала он досрочно победил черногорца Стефана Ковинича, затем прошел японца Канту Накано, а в четвертьфинале встретился с двукратным олимпийским чемпионом Лукашем Крпалеком. Чеху удалось избежать досрочного поражения, однако Тасоев заработал оценку юко после броска томоэ-нагэ и удержал преимущество до конца схватки.

В полуфинале соперником россиянина стал представляющий Азербайджан Джамал Гамзатханов. Тасоев завершил поединок досрочно, проведя болевой прием. В решающей встрече его ждал еще один представитель хозяев — Ушанги Кокаури, серебряный призер чемпионата мира 2018 года. Азербайджанец попытался провести внутреннюю подсечку, но Тасоев избежал броска и ответил контрприемом из группы техник руками, получив иппон. Схватка завершилась досрочно, без необходимости подсчитывать промежуточные оценки.

Для Тасоева это уже третья победа над Кокаури в финалах крупных соревнований: в мае россиянин обыграл его на турнире «Большого шлема» в Астане. История трех чемпионских титулов Инала тоже примечательна. Первое золото он получил в 2023 году после пересмотра спорного судейского решения в финале с Тедди Ринером. IJF признала ошибку арбитров и объявила чемпионами обоих спортсменов. В 2025-м россиянин выиграл золото в Будапеште, победив грузина Гурама Тушишвили. В Баку вопрос о победителе решился уже непосредственно на татами.

Сабина Гилязова. Фото AFP

Первые две бронзы — у российских дзюдоисток

Первую медаль российской команде принесла Сабина Гилязова, выступавшая 4 октября в категории до 48 кг. 32-летняя спортсменка победила словачку Патрицию Томанкову и азербайджанку Конул Алиеву, но в четвертьфинале уступила японке Вакане Коге, которая впоследствии стала чемпионкой мира. В утешительном раунде Гилязова справилась с немкой Сарой Ишт, после чего получила возможность побороться за бронзу. Соперницей оказалась соотечественница Марина Воробьева, проигравшая в полуфинале итальянке Ассунте Скутто.

Российское противостояние продолжалось далеко за пределами четырех минут основного времени. Обе дзюдоистки получили по предупреждению, но результативных бросков не было. В дополнительное время число замечаний у каждой увеличилось до двух, а решающим стало третье шидо, вынесенное Воробьевой. Таким образом, Гилязова одержала победу из-за дисквалификации соперницы, не заработав технических оценок за броски или удержания. Для Сабины бронза стала первой наградой чемпионатов мира, хотя прежде она неоднократно выигрывала медали международных турниров серии «Большого шлема».

Следующий российский успех пришелся на 8 октября, когда Мадина Таймазова боролась в категории до 70 кг. Бронзовая медалистка Олимпиады в Токио сначала победила португалку Таиш Пину и британку Келли Петерсен-Поллард, однако в четвертьфинале уступила австрийке Михаэле Поллерес. В утешительной схватке Таймазова прошла шведку Иду Эрикссон, а в поединке за третье место встретилась с сербкой Александрой Андрич. В середине встречи россиянка провела бросок, оцененный на юко, и сохранила преимущество до конца основного времени. Андрич получила два шидо, но сравнять счет так и не сумела. Для Таймазовой эта бронза стала второй на взрослом чемпионате мира.

Российское противостояние за медаль

У мужчин первой награды пришлось ждать до 9 октября. В категории до 100 кг до решающих схваток добрались сразу два россиянина — Нияз Билалов и Арман Адамян. Билалов начал выступление с побед над австралийцем Акселем Найтингейлом и нидерландцем Михаэлом Коррелом, но в четвертьфинале уступил грузину Илье Суламанидзе, который впоследствии выиграл золото. В утешительном раунде Нияз победил украинца Антона Савицкого. Адамян, чемпион мира 2023 года, добрался до полуфинала, где проиграл японцу Доте Араи. В итоге россияне встретились друг с другом в поединке за бронзу.

Билалов, которому 32 года, сумел поймать Адамяна на контратаке и получил юко. Этой единственной результативной оценки оказалось достаточно для победы: за оставшееся время соперник не заработал ни юко, ни ваза-ари. Для Нияза это первая медаль взрослого чемпионата мира, несмотря на то что он выступает на международном уровне с 2014 года. До Баку дзюдоист трижды выигрывал чемпионат России и неоднократно поднимался на пьедестал крупных международных турниров. Адамян завершил соревнования пятым, хотя приехал в Азербайджан в статусе бывшего чемпиона мира.

Мария Иванова. Фото AFP

Иванова принесла сборной исторический результат

Последнюю бронзу России принесла 23-летняя Мария Иванова, выступавшая 10 октября в категории свыше 78 кг. Она начала турнир с победы над грузинкой Софио Сомхишвили, которую бросила на иппон всего за пять секунд. Затем россиянка досрочно победила француженку Леа Фонтен, а в четвертьфинале прошла японку Мао Араи. Представительница Японии применила запрещенный правилами болевой прием и была дисквалифицирована. В полуфинале Иванова уступила чемпионке мира 2022 года француженке Романе Дико, позволив сопернице провести удержание на иппон.

В схватке за бронзу Иванова встретилась с итальянкой Асей Тавано. Соперница попыталась провести учи-мата, однако россиянка ответила аналогичным броском с другой стороны, получила юко и сразу продолжила атаку в партере. Иванова зафиксировала удержание, довела его до иппона и досрочно завершила встречу. Благодаря этому результату женская сборная России впервые в истории завоевала три медали на одном чемпионате мира. Прежде максимальным результатом были две награды, которые российские дзюдоистки получали, в частности, в 1993 и 2010 годах.

Помимо пяти призеров, еще несколько россиян остановились непосредственно перед пьедесталом. Пятые места заняли Аюб Блиев (до 60 кг), Мурад Чопанов (до 66 кг), Марина Воробьева (до 48 кг) и Арман Адамян (до 100 кг). Валерий Ендовицкий в супертяжелом весе завершил соревнования седьмым. Лидером медального зачета стала Япония с семью золотыми наградами, а хозяева турнира выиграли семь медалей, включая золото Ахмада Юсифова в категории до 60 кг.

По итогам личного чемпионата у россиян пять наград, причем две бронзы были разыграны в очных встречах представителей одной сборной. Все пять медалистов победили в своих заключительных поединках, трое — за счет преимущества по техническим оценкам или досрочно, а Гилязова — благодаря третьему предупреждению соперницы. При этом единственный российский чемпион, Тасоев, принес стране не только золото, но и первую на этом турнире церемонию награждения с исполнением гимна России в честь победителя. В воскресенье, 11 октября, в Баку состоятся соревнования смешанных команд, на которые заявлена и российская сборная.