«Лучший тяжеловес мира». Тасоев в третий раз выиграл ЧМ по дзюдо

У женской сборной тоже исторический успех.

Российский дзюдоист Инал Тасоев стал трехкратным чемпионом мира. На турнире в Баку (Азербайджан) 28-летний спортсмен завоевал золото в категории свыше 100 кг.

Чемпионат мира по дзюдо-2026

Баку, Азербайджан

Мужчины, свыше 100 кг

1. Инал Тасоев (Россия)

2. Ушанги Кокаури (Азербайджан)

3. Лукаш Крпалек (Чехия), Кянан Насибов (Азербайджан)

«Один из лучших дзюдоистов мира»

В финале Тасоев победил представителя Азербайджана Ушанги Кокаури. Старший тренер мужской сборной России Мурат Хабачиров не скрывал радости после успеха своего подопечного.

«Ощущения очень приятные. Мы ждали эту медаль, которую он должен был забрать. Поэтому он большой молодец. Мы им довольны, очень рады. Лучший тяжеловес мира. А в целом? Один из лучших дзюдоистов на планете точно», — цитирует Хабачирова «Матч ТВ».

По словам специалиста, команда не испытывала чрезмерного давления из-за отсутствия золота до финального дня соревнований. При этом тренер признал, что Тасоеву досталась сложная сетка.

«Первая схватка сегодня очень тяжелая была. Группа и сетка самая сильная. Но мы собрались, Инал в первую очередь. Он должен был выигрывать, потому что нам было без разницы, кто у нас в сетке. Мы собрались и забрали эту золотую медаль», — отметил тренер.

Для 28-летнего Тасоева это уже третье золото чемпионата мира: ранее он побеждал в 2023 и 2025 годах. В его коллекции также три титула чемпиона Европы — 2021, 2024 и 2025 годов — и золото Европейских игр 2019 года в командных соревнованиях.

Мария Иванова. Фото AFP

Иванова принесла женской сборной историческую бронзу

Еще одну медаль России в Баку завоевала Мария Иванова. В поединке за третье место в категории свыше 78 кг она одолела итальянку Асю Тавано и впервые в карьере поднялась на пьедестал чемпионата мира.

«Мне очень часто снятся сны, где я выигрываю золотые медали. Пока есть только бронзовая, но есть куда стремиться. Я заявила о себе громко, надеюсь, что весь мир будет знать, кто такая Мария Иванова», — сказала 23-летняя спортсменка в эфире «Матч ТВ».

Бронза Ивановой принесла женской сборной России рекордный результат на чемпионатах мира. Впервые в истории команда завоевала на одном турнире три медали. До Ивановой третьи места заняли Сабина Гилязова в категории до 48 кг и Мадина Таймазова — до 70 кг.

Прежнее достижение было установлено в 1993 году: тогда российские дзюдоистки выиграли две бронзовые награды. На пьедестал поднялись Виктория Казунина и Светлана Гундаренко.

Чемпионат мира в Баку завершится 11 октября смешанным командным турниром. Российские спортсмены выступают на соревнованиях с национальными флагом и гимном.