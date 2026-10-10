Российские дзюдоистки показали лучший результат в истории чемпионатов мира

Женская сборная России по дзюдо показала лучший результат в истории выступлений на чемпионатах мира. Турнир проходит в Баку.

В субботу бронзовую медаль в весовой категории свыше 78 кг завоевала Мария Иванова. Ранее третьими на турнире стали Сабина Гилязова в категории до 48 кг и Мадина Таймазова — до 70 кг.

Таким образом, российские дзюдоистки завоевали в Баку три медали.

Предыдущий лучший результат был показан в 1993 году, когда россиянки выиграли две бронзы. Тогда призерами чемпионата мира стали Виктория Казунина в категории до 72 кг и Светлана Гундаренко — свыше 72 кг.

Чемпионат мира в Баку завершится 11 октября.

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