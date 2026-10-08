ЧМ-2026 по дзюдо: расписание и результаты сборной России 8 октября

В четверг, 8 октября, на чемпионате мира-2026 разыграют два комплекта наград — в весовой категории свыше 90 кг у мужчин и до свыше 70 кг у женщин.

8 октября

09:30 мск Предварительный раунд:

Мужчины — 90 кг

Женщины — свыше 70 кг

17:00 мск Финальный блок:

Мужчины — 90 кг

Женщины — свыше 70 кг

ЧМ-2026 по дзюдо проходит на Национальной гимнастической арене в Баку (Азербайджан) с 4 по 11 октября. Участие в турнире принимают 93 страны и 622 спортсмена.