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Чемпионат мира 2026 по дзюдо: расписание и результаты сборной России 8 октября

ЧМ-2026 по дзюдо: расписание и результаты сборной России 8 октября

В четверг, 8 октября, на чемпионате мира-2026 разыграют два комплекта наград — в весовой категории свыше 90 кг у мужчин и до свыше 70 кг у женщин.

8 октября

09:30 мск Предварительный раунд:

  • Мужчины — 90 кг
  • Женщины — свыше 70 кг

17:00 мск Финальный блок:

  • Мужчины — 90 кг
  • Женщины — свыше 70 кг

ЧМ-2026 по дзюдо проходит на Национальной гимнастической арене в Баку (Азербайджан) с 4 по 11 октября. Участие в турнире принимают 93 страны и 622 спортсмена.

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