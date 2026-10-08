ЧМ-2026 по дзюдо: расписание и результаты сборной России 8 октября
В четверг, 8 октября, на чемпионате мира-2026 разыграют два комплекта наград — в весовой категории свыше 90 кг у мужчин и до свыше 70 кг у женщин.
8 октября
09:30 мск Предварительный раунд:
- Мужчины — 90 кг
- Женщины — свыше 70 кг
17:00 мск Финальный блок:
- Мужчины — 90 кг
- Женщины — свыше 70 кг
ЧМ-2026 по дзюдо проходит на Национальной гимнастической арене в Баку (Азербайджан) с 4 по 11 октября. Участие в турнире принимают 93 страны и 622 спортсмена.
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