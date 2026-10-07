ЧМ-2026 по дзюдо, медальный зачет на 7 октября: Япония продолжает лидировать, Россия делит 11-е место
В среду, 7 октября на чемпионате мира-2026 по дзюдо разыграли награды в двух весовых категориях — до 81 кг у мужчин и до 63 кг у женщин.
Золото у мужчин завоевал грузин Тато Григалашвили, который победил в финале азербайджанца Зелима Цкаева. Бронза — у еще одного представителя Азербайджана Омара Раджабли и серба Михайло Симина.
У женщин победу одержала японка Харука Кадзю, которая в финале выиграла у израильтянки Керем Примо. Бронза — у чешки Ренаты Заховой и представительницы Монголии Лхагватогоогийн Энхрийлэн.
Япония после четырех дней турнира возглавляет медальный зачет с 6 золотыми и 2 бронзовыми наградами. Азербайджан (1-1-2) идет вторым, Грузия (1-1-1) — на третьей строчке. У сборной России — одна бронзовая медаль, которую в весовой категории до 48 кг завоевала Сабина Гилязова.
Медальный зачет чемпионата мира по дзюдо-2026 после четвертого дня
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Место
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Всего
|1
|Япония
|6
|0
|2
|8
|2
|Азербайджан
|1
|1
|2
|4
|3
|Грузия
|1
|1
|1
|3
|4
|Испания
|0
|2
|1
|3
|5
|Италия
|0
|1
|1
|2
|6
|Израиль
|0
|1
|0
|1
|6
|Казахстан
|0
|1
|0
|1
|6
|ОАЭ
|0
|1
|0
|1
|9
|Сербия
|0
|0
|2
|2
|9
|Франция
|0
|0
|2
|2
|11
|Россия
|0
|0
|1
|1
|11
|Молдавия
|0
|0
|1
|1
|11
|Монголия
|0
|0
|1
|1
|11
|Хорватия
|0
|0
|1
|1
|11
|Чехия
|0
|0
|1
|1
ЧМ-2026 по дзюдо проходит на Национальной гимнастической арене в Баку (Азербайджан) с 4 по 11 октября. В индивидуальных соревнованиях участвуют 622 спортсмена из 93 стран.