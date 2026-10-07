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ЧМ-2026 по дзюдо, медальный зачет на 7 октября: Япония продолжает лидировать, Россия делит 11-е место

В среду, 7 октября на чемпионате мира-2026 по дзюдо разыграли награды в двух весовых категориях — до 81 кг у мужчин и до 63 кг у женщин.

Золото у мужчин завоевал грузин Тато Григалашвили, который победил в финале азербайджанца Зелима Цкаева. Бронза — у еще одного представителя Азербайджана Омара Раджабли и серба Михайло Симина.

У женщин победу одержала японка Харука Кадзю, которая в финале выиграла у израильтянки Керем Примо. Бронза — у чешки Ренаты Заховой и представительницы Монголии Лхагватогоогийн Энхрийлэн.

Япония после четырех дней турнира возглавляет медальный зачет с 6 золотыми и 2 бронзовыми наградами. Азербайджан (1-1-2) идет вторым, Грузия (1-1-1) — на третьей строчке. У сборной России — одна бронзовая медаль, которую в весовой категории до 48 кг завоевала Сабина Гилязова.

Медальный зачет чемпионата мира по дзюдо-2026 после четвертого дня

Место
 Страна Золото Серебро Бронза Всего
1 Япония 6 0 2 8
2 Азербайджан 1 1 2 4
3 Грузия 1 1 1 3
4 Испания 0 2 1 3
5 Италия 0 1 1 2
6 Израиль 0 1 0 1
6 Казахстан 0 1 0 1
6 ОАЭ 0 1 0 1
9 Сербия 0 0 2 2
9 Франция 0 0 2 2
11 Россия 0 0 1 1
11 Молдавия 0 0 1 1
11 Монголия 0 0 1 1
11 Хорватия 0 0 1 1
11 Чехия 0 0 1 1

ЧМ-2026 по дзюдо проходит на Национальной гимнастической арене в Баку (Азербайджан) с 4 по 11 октября. В индивидуальных соревнованиях участвуют 622 спортсмена из 93 стран.

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