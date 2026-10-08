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Женская сборная России повторила свой рекорд по количеству медалей на чемпионате мира по дзюдо

Женская сборная России повторила свой рекорд по количеству медалей на чемпионате мира по дзюдо

Руслан Минаев

Женская сборная России завоевала две бронзовые медали на чемпионате мира по дзюдо в Баку, повторив лучший результат в истории выступлений на мировых первенствах.

В четверг, 8 октября, бронзовую награду в весовой категории до 70 кг завоевала Мадина Таймазова. Ранее третье место в категории до 48 кг заняла Сабина Гилязова.

Прежде российские дзюдоистки выигрывали две медали на одном чемпионате мира в 1993 году. Тогда бронзовыми призерами стали Виктория Казунина (до 72 кг) и Светлана Гундаренко (свыше 72 кг).

Сабина Гилязова.«Когда флаг и гимн разрешен — вдвойне приятно». Сабина Гилязова выиграла бронзу на ЧМ по дзюдо

Чемпионат мира в Баку завершится 11 октября.

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Таймазова завоевала бронзу на чемпионате мира по дзюдо
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