Женская сборная России повторила свой рекорд по количеству медалей на чемпионате мира по дзюдо

Женская сборная России завоевала две бронзовые медали на чемпионате мира по дзюдо в Баку, повторив лучший результат в истории выступлений на мировых первенствах.

В четверг, 8 октября, бронзовую награду в весовой категории до 70 кг завоевала Мадина Таймазова. Ранее третье место в категории до 48 кг заняла Сабина Гилязова.

Прежде российские дзюдоистки выигрывали две медали на одном чемпионате мира в 1993 году. Тогда бронзовыми призерами стали Виктория Казунина (до 72 кг) и Светлана Гундаренко (свыше 72 кг).

Чемпионат мира в Баку завершится 11 октября.