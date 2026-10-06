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ЧМ-2026 по дзюдо, медальный зачет на 6 октября: на каком месте сборная России

ЧМ-2026 по дзюдо, медальный зачет на 6 октября: Япония лидирует, Россия делит девятое место

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела

Во вторник, 6 октября, на чемпионате мира-2026 по дзюдо разыграли награды в двух весовых категориях — до 73 кг у мужчин и до 57 кг у женщин.

Обе золотые медали дня завоевали представители Японии. Рюга Танака победил в категории до 73 кг, а Акари Омори — до 57 кг. Таким образом, у Японии стало пять золотых медалей.

У России после трех дней турнира остается одна бронза, которую 4 октября в весовой категории до 48 кг завоевала Сабина Гилязова.

6 октября серебряные медали завоевали Махмадбек Махмадбеков из ОАЭ и представительница Грузии Этери Липартелиани. Бронза досталась Рашиду Мамедалиеву (Азербайджан), Дайяну Булемтафесу (Франция), Марице Перишич (Сербия) и Ане Виктории Пульиз (Хорватия).

Медальный зачет после третьего дня

Место

Страна

Золото

Серебро

Бронза

Всего

1

Япония

5

0

2

7

2

Азербайджан

1

0

1

2

3

Испания

0

2

1

3

4

Италия

0

1

1

2

Грузия

0

1

1

2

6

Казахстан

0

1

0

1

ОАЭ

0

1

0

1

8

Франция

0

0

2

2

9

Россия

0

0

1

1

Молдавия

0

0

1

1

Сербия

0

0

1

1

Хорватия

0

0

1

1

ЧМ-2026 по дзюдо проходит на Национальной гимнастической арене в Баку (Азербайджан) с 4 по 11 октября. В индивидуальных соревнованиях участвуют 622 спортсмена из 93 стран.

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