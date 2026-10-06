ЧМ-2026 по дзюдо, медальный зачет на 6 октября: Япония лидирует, Россия делит девятое место

Во вторник, 6 октября, на чемпионате мира-2026 по дзюдо разыграли награды в двух весовых категориях — до 73 кг у мужчин и до 57 кг у женщин.

Обе золотые медали дня завоевали представители Японии. Рюга Танака победил в категории до 73 кг, а Акари Омори — до 57 кг. Таким образом, у Японии стало пять золотых медалей.

У России после трех дней турнира остается одна бронза, которую 4 октября в весовой категории до 48 кг завоевала Сабина Гилязова.

6 октября серебряные медали завоевали Махмадбек Махмадбеков из ОАЭ и представительница Грузии Этери Липартелиани. Бронза досталась Рашиду Мамедалиеву (Азербайджан), Дайяну Булемтафесу (Франция), Марице Перишич (Сербия) и Ане Виктории Пульиз (Хорватия).

Медальный зачет после третьего дня

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего 1 Япония 5 0 2 7 2 Азербайджан 1 0 1 2 3 Испания 0 2 1 3 4 Италия 0 1 1 2 Грузия 0 1 1 2 6 Казахстан 0 1 0 1 ОАЭ 0 1 0 1 8 Франция 0 0 2 2 9 Россия 0 0 1 1 Молдавия 0 0 1 1 Сербия 0 0 1 1 Хорватия 0 0 1 1

ЧМ-2026 по дзюдо проходит на Национальной гимнастической арене в Баку (Азербайджан) с 4 по 11 октября. В индивидуальных соревнованиях участвуют 622 спортсмена из 93 стран.