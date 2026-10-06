ЧМ-2026 по дзюдо, медальный зачет на 6 октября: Япония лидирует, Россия делит девятое место
Во вторник, 6 октября, на чемпионате мира-2026 по дзюдо разыграли награды в двух весовых категориях — до 73 кг у мужчин и до 57 кг у женщин.
Обе золотые медали дня завоевали представители Японии. Рюга Танака победил в категории до 73 кг, а Акари Омори — до 57 кг. Таким образом, у Японии стало пять золотых медалей.
У России после трех дней турнира остается одна бронза, которую 4 октября в весовой категории до 48 кг завоевала Сабина Гилязова.
6 октября серебряные медали завоевали Махмадбек Махмадбеков из ОАЭ и представительница Грузии Этери Липартелиани. Бронза досталась Рашиду Мамедалиеву (Азербайджан), Дайяну Булемтафесу (Франция), Марице Перишич (Сербия) и Ане Виктории Пульиз (Хорватия).
Медальный зачет после третьего дня
|
Место
|
Страна
|
Золото
|
Серебро
|
Бронза
|
Всего
|
1
|
Япония
|
5
|
0
|
2
|
7
|
2
|
Азербайджан
|
1
|
0
|
1
|
2
|
3
|
Испания
|
0
|
2
|
1
|
3
|
4
|
Италия
|
0
|
1
|
1
|
2
|
|
Грузия
|
0
|
1
|
1
|
2
|
6
|
Казахстан
|
0
|
1
|
0
|
1
|
|
ОАЭ
|
0
|
1
|
0
|
1
|
8
|
Франция
|
0
|
0
|
2
|
2
|
9
|
Россия
|
0
|
0
|
1
|
1
|
|
Молдавия
|
0
|
0
|
1
|
1
|
|
Сербия
|
0
|
0
|
1
|
1
|
|
Хорватия
|
0
|
0
|
1
|
1
ЧМ-2026 по дзюдо проходит на Национальной гимнастической арене в Баку (Азербайджан) с 4 по 11 октября. В индивидуальных соревнованиях участвуют 622 спортсмена из 93 стран.