Похудел на 15 кг и выиграл ЧР со сломанным пальцем. Что известно о трехкратном чемпионе мира по дзюдо Инале Тасоеве

Семь историй о самом титулованном действующем российском дзюдоисте.

10 октября российский дзюдоист Инал Тасоев в третий раз стал чемпионом мира. В финале турнира в Баку 28-летний спортсмен победил представляющего Азербайджан Ушанги Кокаури. За карьеру осетинский тяжеловес выиграл три чемпионата мира, три чемпионата Европы и 12 турниров «Большого шлема», но ни разу не выступил на Олимпийских играх. Собрали семь интересных фактов о Тасоеве, в том числе из его больших интервью разных лет.

Похудел на 15 кг перед третьим титулом

На чемпионате мира в Баку Тасоев выиграл пять схваток, в том числе у двукратного олимпийского чемпиона Лукаша Крпалека из Чехии. В полуфинале он досрочно победил Джамала Гамзатханова из Азербайджана болевым приемом, а в решающей встрече против другого представителя хозяев, Ушанги Кокаури, ответил контратакой на попытку подсечки и получил иппон.

Перед турниром Тасоев сбросил около 15 кг. Еще недавно россиянин весил 138-139 кг, а в Баку приехал с весом примерно 125 кг. В интервью ТАСС он объяснял, что похудел благодаря интенсивным тренировкам и ограничениям в питании. После победы уточнил, что на время отказался от сладостей, десертов и осетинских пирогов. По словам дзюдоиста, однажды его вес даже опустился до 120 кг, но затем немного увеличился.

Интересно, что в обычной жизни Тасоев любит калорийную еду: в интервью признавался, что предпочитает пиццу, бургеры и осетинские пироги. При этом в день соревнований практически ничего не ест. Утром он может ограничиться несколькими печеньями или круассаном с чаем, после чего не принимать пищу до окончания турнира. Спортсмен объясняет это отсутствием аппетита во время выступлений.

Инал Тасоев и Тедди Ринер. Фото Global Look Press

Первое золото получил после судейской ошибки

В мае 2023 года Тасоев встретился в финале чемпионата мира в Дохе с Тедди Ринером. В дополнительное время россиянин провел контрприем, однако судьи не дали ему оценку. Вскоре француз выполнил результативное действие и был объявлен победителем. Международная федерация дзюдо впоследствии признала судейскую ошибку и 9 июня объявила обоих спортсменов чемпионами мира.

В интервью YouTube-каналу «Хаджиме» Тасоев рассказывал, что по ходу схватки у него началось носовое кровотечение. Однако он не стал обращаться за медицинской помощью, поскольку не хотел давать Ринеру дополнительное время на восстановление. После поединка Инал был настолько измотан, что практически не обсуждал спорное решение. На церемонии награждения француз попытался ему что-то объяснить, но россиянин не понял его слов.

Золотую медаль Тасоеву вручили только в сентябре 2023 года, перед турниром «Большого шлема» в Баку. Позднее дзюдоист признавался, что не испытал особой радости: забрал награду, отложил ее и отправился тренироваться, поскольку на следующий день предстояло выступать. По словам Инала, официальное признание победы не отменяло его желания вновь встретиться с Ринером и победить его непосредственно на татами.

Фото Global Look Press

Дважды не попал на Олимпиаду

Перед Олимпиадой в Токио Тасоев боролся за место в российской сборной с Тамерланом Башаевым, которому тренерский штаб в итоге отдал предпочтение. На Играх в 2021 году Башаев завоевал бронзу, победив в четвертьфинале Ринера. Несмотря на конкуренцию, отношения между тяжеловесами остались хорошими. По словам Инала, они продолжали вместе тренироваться и помогать друг другу.

Перед Парижем-2024 Тасоев выполнил спортивные требования для участия в Олимпиаде, однако МОК не включил его в список приглашенных нейтральных атлетов. Из 17 российских дзюдоистов, получивших олимпийскую квалификацию, приглашения получили лишь четверо. Федерация дзюдо России отказалась отправлять на Игры эту группу.

Инал все равно приехал в Париж, но уже в качестве зрителя. Он хотел увидеть олимпийские соревнования своими глазами и посмотреть на сильнейших тяжеловесов мира. Впоследствии признавался, что тяжело переживал отстранение, хотя старался не показывать этого окружающим. После Олимпиады Тасоев даже рассматривал смену спортивного гражданства, но после разговоров с тренером отказался от этой идеи.

Его главная цель — олимпийское золото. С ней связано и название созданного вместе с командой проекта Gold Hunter — «охотник за золотом». Следующая возможность осуществить мечту представится в Лос-Анджелесе в 2028 году.

В дзюдо привели соседские медали

Тасоев родился 5 февраля 1998 года во Владикавказе, а вырос в поселке Заводском. В первом классе мать отвела его на вольную борьбу, которой он занимался около пяти лет. Первоначально Инал показывал неплохие результаты, но после смены тренера начал терять интерес к занятиям. Позднее он рассказывал, что новый наставник часто ругал его, а такой подход только вызывал у мальчика упрямство.

Перейти в дзюдо Тасоеву помогли соседи. Они регулярно возвращались с соревнований с медалями, показывали их Иналу и приглашали смотреть записи схваток. В конце концов он попросил мать отвести его в секцию дзюдо. Она согласилась, поскольку сама в детстве занималась этим видом спорта в Южной Осетии. Так в пятом классе Тасоев оказался у тренера Ирбека Айларова.

Первое время Инал тренировался в старом кимоно советских времен, а затем ему досталась форма двукратного призера Олимпийских игр Тамерлана Тменова. На спине была нашивка с фамилией знаменитого дзюдоиста. По словам Тасоева, кимоно идеально подходило ему по размеру. Позднее его отдали другим воспитанникам секции, но нашивку Инал снял и сохранил на память.

Гурам Тушишвили и Инал Тасоев. Фото Global Look Press

Первую медаль окунули в пиво

Первое золото Тасоев выиграл в 11 лет на турнире в Моздоке. Перед соревнованиями мать Альбина пообещала купить ему мобильный телефон, если он займет первое место. Уже на следующий день после победы родители отвезли Инала в магазин и подарили Nokia, которую он называл одним из лучших телефонов того времени. До этого собственного телефона у мальчика не было.

А вот с медалью произошла неприятная история. Во время семейного празднования родственники решили окунуть ее в осетинское пиво. На обратной стороне награды находилась бумажная наклейка с информацией о турнире, которая после этого испортилась. Маленький Инал сильно расстроился. Первое золото до сих пор хранится у его матери вместе с другими памятными вещами из детства сына.

Впрочем, следующие победы пришли не сразу. После бронзы на первенстве Северной Осетии у Тасоева началась серия неудач продолжительностью около трех лет. Он часто ездил на соревнования, но не мог попасть в призеры. В одном из интервью спортсмен признавался, что тогда даже задумывался о завершении занятий дзюдо.

Выиграл первенство России с поврежденным пальцем

В 2014 году Тасоев занял седьмое место на первенстве России среди юношей в Липецке. На тот момент он еще не выступал за границей и сомневался, что сможет попасть в национальную команду. После турнира Айларов предложил ученику полностью сосредоточиться на подготовке к следующему первенству страны. Тренировки стали настолько продолжительными, что наставник иногда лично отвозил Инала домой: занятия заканчивались, когда маршрутки уже переставали ходить.

В 2015 году Тасоев выиграл первенство России в Казани, однако в финале получил травму пальца на руке. В интервью «Хаджиме» он рассказывал, что после атаки соперника посмотрел на кисть и увидел только четыре пальца: пятый оказался вывернут под кимоно. Инал самостоятельно вправил его и сумел завершить встречу победой.

Благодаря этому успеху дзюдоист попал в юношескую сборную России. Уже в июле 2015 года он стал победителем первенства Европы среди кадетов, а в августе завоевал серебро первенства мира. В 2017-м Тасоев выиграл молодежные первенства Европы и мира, окончательно закрепившись среди наиболее перспективных российских тяжеловесов.

Ирбек Айларов, Инал Тасоев и Мераб Маргиев. Фото соцсети

Не менял тренера с детства

Ирбек Айларов остается личным тренером Тасоева с момента его первого появления в секции дзюдо. Их сотрудничество продолжается больше 15 лет. Инал неоднократно подчеркивал, что не разделяет наставников на первых, вторых и последующих. При этом он работает и с другими специалистами, в том числе с Михаилом Рахлиным в Санкт-Петербурге.

По словам дзюдоиста, Айларов достаточно строгий наставник, но хорошо понимает его характер. Еще в детстве он заметил, что на крик и давление Инал реагирует упрямством, а спокойные объяснения воспринимает гораздо лучше. Со временем они выработали собственную систему общения. Даже когда тренер не может находиться рядом на сборах, он следит за выступлениями ученика, разбирает ошибки и дает дополнительные задания.

Во время ограничений на международные выступления Тасоев иногда терял мотивацию и спрашивал наставника, зачем продолжать тренироваться с прежней интенсивностью, если неизвестно, допустят ли его на крупные турниры. Айларов убеждал ученика не останавливаться. В одном из интервью Инал даже заявил, что предпочтет завершить карьеру, если когда-нибудь их спортивные пути разойдутся.