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Двукратный чемпион мира по дзюдо в тяжелом весе Инал Тасоев сбросил 15 килограмм к чемпионату мира в Баку

Тасоев сбросил 15 кг к чемпионату мира в Баку

Алексей Михайлов

Двукратный чемпион мира по дзюдо в тяжелом весе Инал Тасоев похудел на 15 килограммов к чемпионату мира в Баку. Об этом он рассказал ТАСС.

Российские тяжеловесы прилетели в Баку и провели первую тренировку. Призеры в весе свыше 100 кг определятся в субботу.

«Похудел на 15 килограммов. Весил 138-139 кг. Буквально перед тренировкой — 125 кг. Я думаю, сейчас пару килограммов точно скинул.

В чем секрет? Ну, конечно, надо впахивать. И немножечко ограничивать себя. Вообще, ограничивать себя в чем-либо приятном — это очень хорошо, это вырабатывает в человеке характер. Вкусно кушать мы все любим, но если немножко ограничивать себя в этом, потом более сильные эмоции можно испытывать», — сказал Тасоев.

Российские дзюдоисты выступают на чемпионате мира в Баку под национальным флагом при поддержке Российского спортивного фонда.

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Источник: ТАСС
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Дзюдо
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