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Дзюдо

Сборная России стала серебряным призером командного турнира чемпионата мира в Баку

Алексей Михайлов

Сборная России уступила сборной Японии (1:4) в финале командного турнира чемпионата мира по дзюдо и стала серебряным призером турнира в Баку.

Бронзовые награды получили команды Узбекистана и Грузии.

В составе российской команды выступали Наталья Елкина, Ирина Зуева (обе — весовая категория до 57 кг), Тамара Лищенко, Мадина Таймазова (обе — до 70 кг), Дарья Речкалова (свыше 70 кг), Буян-Херел Санаа (до 73 кг), Мансур Лорсанов (до 90 кг), Тамерлан Башаев и Инал Тасоев (оба — свыше 90 кг).

Командный турнир завершил соревновательную программу мирового первенства. Российские спортсмены выступали в Баку под флагом и гимном страны.

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Дзюдо
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Сборная России вышла в финал командного турнира чемпионата мира по дзюдо
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