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Чемпионат мира по дзюдо-2026: Нияз Билалов победил Армана Адамяна в схватке за бронзу в весовой категории до 100 кг

Билалов победил Адамяна в схватке за бронзу на чемпионате мира по дзюдо

Алина Савинова

Российский дзюдоист Нияз Билалов завоевал бронзу на чемпионате мира-2026 в весовой категории до 100 кг.

В схватке за медаль Билалов победил соотечественника Армана Адамяна. В первом поединке утешительного раунда Нияз нанес поражение украинцу Антону Савицкому.

32-летний Билалов является трехкратным чемпионом России (2022, 2024, 2025), двукратным бронзовым призером летних Универсиад (2015, 2017) и победителем Игр стран БРИКС (2024).

Чемпионат мира по дзюдо проходит в Баку (Азербайджан) с 4 по 11 октября. Участие в турнире принимают 93 страны и 622 спортсмена. Россияне выступают с флагом и гимном.

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