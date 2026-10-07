ЧМ-2026 по дзюдо: расписание и результаты сборной России 7 октября
В среду, 7 октября, на чемпионате мира-2026 разыграют два комплекта наград — в весовой категории до 81 кг у мужчин и до 63 кг у женщин.
7 октября
09:30 Предварительный раунд:
- Мужчины — 81 кг
- Женщины — 63 кг.
17:00 Финальный блок:
- Мужчины — 81 кг
- Женщины — 63 кг
ЧМ-2026 по дзюдо проходит на Национальной гимнастической арене в Баку (Азербайджан) с 4 по 11 октября. Участие в турнире принимают 93 страны и 622 спортсмена.
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