ЧМ-2026 по дзюдо: расписание и результаты сборной России 7 октября

В среду, 7 октября, на чемпионате мира-2026 разыграют два комплекта наград — в весовой категории до 81 кг у мужчин и до 63 кг у женщин.

7 октября

09:30 Предварительный раунд:

Мужчины — 81 кг

Женщины — 63 кг.

17:00 Финальный блок:

Мужчины — 81 кг

Женщины — 63 кг

ЧМ-2026 по дзюдо проходит на Национальной гимнастической арене в Баку (Азербайджан) с 4 по 11 октября. Участие в турнире принимают 93 страны и 622 спортсмена.