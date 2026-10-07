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Чемпионат мира по дзюдо 2026: расписание и результаты дня 7 октября

ЧМ-2026 по дзюдо: расписание и результаты сборной России 7 октября

В среду, 7 октября, на чемпионате мира-2026 разыграют два комплекта наград — в весовой категории до 81 кг у мужчин и до 63 кг у женщин.

7 октября

09:30 Предварительный раунд:

  • Мужчины — 81 кг
  • Женщины — 63 кг.

17:00 Финальный блок:

  • Мужчины — 81 кг
  • Женщины — 63 кг

ЧМ-2026 по дзюдо проходит на Национальной гимнастической арене в Баку (Азербайджан) с 4 по 11 октября. Участие в турнире принимают 93 страны и 622 спортсмена.

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Дзюдо
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