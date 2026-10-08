Таймазова завоевала бронзу на чемпионате мира по дзюдо

Россиянка Мадина Таймазова стала бронзовым призером чемпионата мира по дзюдо в весовой категории до 70 кг.

В схватке за третье место 27-летняя спортсменка победила представительницу Сербии Александру Андрич.

Таймазова стала трехкратной бронзовой медалисткой чемпионатов мира. Также она является бронзовым призером Олимпиады-2020 в Токио и четырехкратным призером чемпионатов Европы.

Чемпионат мира по дзюдо проходит в Баку (Азербайджан) с 4 по 11 октября. Россияне выступают на нем с флагом и гимном.

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