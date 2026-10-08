ЧМ-2026 по дзюдо, медальный зачет на 8 октября: Япония лидирует, Россия делит десятое место
В четверг, 8 октября, на чемпионате мира-2026 по дзюдо в Баку разыграли медали в двух весовых категориях — до 90 кг у мужчин и до 70 кг у женщин.
В женском турнире золото завоевала представительница Испании Ай Цунода Рустан, победившая в финале австрийку Михаэлу Поллерес.
В категории до 70 кг бронзу выиграли россиянка Мадина Таймазова и немка Джованна Скоччимарро. Таймазова победила сербку Александру Андрич и стала двукратным бронзовым призером чемпионатов мира.
В весовой категории до 90 кг победу одержал японец Сансиро Мурао, обыгравший в финале соотечественника Гоки Тадзиму. Бронзовые медали завоевали Борис Рутович (Сербия) и Мурад Фатиев (Азербайджан).
Медальный зачет после пятого дня
|
Место
|
Страна
|
Золото
|
Серебро
|
Бронза
|
Всего
|
1
|
Япония
|
6
|
1
|
2
|
9
|
2
|
Испания
|
1
|
2
|
1
|
4
|
3
|
Азербайджан
|
1
|
1
|
3
|
5
|
4
|
Грузия
|
1
|
1
|
1
|
3
|
5
|
Италия
|
0
|
1
|
1
|
2
|
6
|
Израиль
|
0
|
1
|
0
|
1
|
|
Казахстан
|
0
|
1
|
0
|
1
|
8
|
Австрия
|
0
|
1
|
0
|
1
|
|
ОАЭ
|
0
|
1
|
0
|
1
|
10
|
Россия
|
0
|
0
|
2
|
2
|
|
Сербия
|
0
|
0
|
2
|
2
|
|
Франция
|
0
|
0
|
2
|
2
|
13
|
Монголия
|
0
|
0
|
1
|
1
|
|
Германия
|
0
|
0
|
1
|
1
|
|
Чехия
|
0
|
0
|
1
|
1
|
|
Хорватия
|
0
|
0
|
1
|
1
|
|
Молдавия
|
0
|
0
|
1
|
1
ЧМ-2026 по дзюдо проходит на Национальной гимнастической арене в Баку (Азербайджан) с 4 по 11 октября. Индивидуальные соревнования завершатся 10 октября, а 11 октября состоится командный турнир. В индивидуальном первенстве участвуют 622 спортсмена из 93 стран.