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ЧМ-2026 по дзюдо, медальный зачет на 8 октября: на каком месте сборная России

ЧМ-2026 по дзюдо, медальный зачет на 8 октября: Япония лидирует, Россия делит десятое место

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела

В четверг, 8 октября, на чемпионате мира-2026 по дзюдо в Баку разыграли медали в двух весовых категориях — до 90 кг у мужчин и до 70 кг у женщин.

В женском турнире золото завоевала представительница Испании Ай Цунода Рустан, победившая в финале австрийку Михаэлу Поллерес.

В категории до 70 кг бронзу выиграли россиянка Мадина Таймазова и немка Джованна Скоччимарро. Таймазова победила сербку Александру Андрич и стала двукратным бронзовым призером чемпионатов мира.

В весовой категории до 90 кг победу одержал японец Сансиро Мурао, обыгравший в финале соотечественника Гоки Тадзиму. Бронзовые медали завоевали Борис Рутович (Сербия) и Мурад Фатиев (Азербайджан).

Медальный зачет после пятого дня

Место

Страна

Золото

Серебро

Бронза

Всего

1

Япония

6

1

2

9

2

Испания

1

2

1

4

3

Азербайджан

1

1

3

5

4

Грузия

1

1

1

3

5

Италия

0

1

1

2

6

Израиль

0

1

0

1

Казахстан

0

1

0

1

8

Австрия

0

1

0

1

ОАЭ

0

1

0

1

10

Россия

0

0

2

2

Сербия

0

0

2

2

Франция

0

0

2

2

13

Монголия

0

0

1

1

Германия

0

0

1

1

Чехия

0

0

1

1

Хорватия

0

0

1

1

Молдавия

0

0

1

1

ЧМ-2026 по дзюдо проходит на Национальной гимнастической арене в Баку (Азербайджан) с 4 по 11 октября. Индивидуальные соревнования завершатся 10 октября, а 11 октября состоится командный турнир. В индивидуальном первенстве участвуют 622 спортсмена из 93 стран.

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