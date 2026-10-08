ЧМ-2026 по дзюдо, медальный зачет на 8 октября: Япония лидирует, Россия делит десятое место

В четверг, 8 октября, на чемпионате мира-2026 по дзюдо в Баку разыграли медали в двух весовых категориях — до 90 кг у мужчин и до 70 кг у женщин.

В женском турнире золото завоевала представительница Испании Ай Цунода Рустан, победившая в финале австрийку Михаэлу Поллерес.

В категории до 70 кг бронзу выиграли россиянка Мадина Таймазова и немка Джованна Скоччимарро. Таймазова победила сербку Александру Андрич и стала двукратным бронзовым призером чемпионатов мира.

В весовой категории до 90 кг победу одержал японец Сансиро Мурао, обыгравший в финале соотечественника Гоки Тадзиму. Бронзовые медали завоевали Борис Рутович (Сербия) и Мурад Фатиев (Азербайджан).

Медальный зачет после пятого дня

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего 1 Япония 6 1 2 9 2 Испания 1 2 1 4 3 Азербайджан 1 1 3 5 4 Грузия 1 1 1 3 5 Италия 0 1 1 2 6 Израиль 0 1 0 1 Казахстан 0 1 0 1 8 Австрия 0 1 0 1 ОАЭ 0 1 0 1 10 Россия 0 0 2 2 Сербия 0 0 2 2 Франция 0 0 2 2 13 Монголия 0 0 1 1 Германия 0 0 1 1 Чехия 0 0 1 1 Хорватия 0 0 1 1 Молдавия 0 0 1 1

ЧМ-2026 по дзюдо проходит на Национальной гимнастической арене в Баку (Азербайджан) с 4 по 11 октября. Индивидуальные соревнования завершатся 10 октября, а 11 октября состоится командный турнир. В индивидуальном первенстве участвуют 622 спортсмена из 93 стран.