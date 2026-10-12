Путин поздравил Тасоева с золотом чемпионата мира по дзюдо

Президент России Владимир Путин поздравил российского дзюдоиста Инала Тасоева с победой на чемпионате мира в Баку.

«Президент отправил телеграмму, где поздравил нашего дзюдоиста Инала Тасоева, который на чемпионате мира в Баку завоевал золото», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Он добавил, что Кремль присоединяется к поздравлениям президента, а также поздравляет российских дзюдоисток Сабину Гилязову, Мадину Таймазову и Марию Иванову, завоевавших бронзовые медали.

Чемпионат мира по дзюдо проходил в Баку с 4 по 11 октября. Российские спортсмены выступали на турнире с национальным флагом и гимном.