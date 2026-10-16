Кудиев в третий раз подряд завоевал золото чемпионата России по дзюдо
Курбан Кудиев выиграл чемпионат России по дзюдо в весовой категории до 81 кг.
В финальном поединке Кудиев победил Клима Калинина и завоевал золото чемпионата страны третий год подряд. Бронзовыми призерами стали Сайхан Шабиханов и Сергей Алямкин.
Также победы в личных соревнованиях одержали Магомед Маштаев (до 73 кг), Камила Бадурова (до 70 кг), Ксения Галицкая (до 63 кг) и Дарья Кузьмина (до 57 кг).
Чемпионат России по дзюдо 2026 года проходит с 15 по 18 октября в городе Минеральные Воды (Ставропольский край).
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