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Дзюдо

Сборная России вышла в финал командного турнира чемпионата мира по дзюдо

Алексей Михайлов

Сборная России победила сборную Узбекистана в полуфинале командного турнира чемпионата мира по дзюдо в Баку — 4:3.

Буян-Херел Санаа проиграл Шахраму Ахадову (до 73 кг), Тамара Лищенко взяла верх над Ширинжон Юлдошевой (до 70 кг), Мансур Лорсанов уступил Нурбеку Муртозоеву (до 90 кг), Дарья Речкалова одолела Умиду Нигматову (свыше 70 кг), Инал Тасоев победил Музаффарбека Туробоева (свыше 90 кг), а Наталья Елкина уступила Шукурджон Аминовой (до 57 кг).

В дополнительной схватке между Тасоевым и Туробоевым победу вновь одержал россиянин.

Инал Тасоев.Похудел на 15 кг и выиграл ЧР со сломанным пальцем. Что известно о трехкратном чемпионе мира по дзюдо Инале Тасоеве

Соперником россиян в решающем матче станут дзюдоисты из Японии.

Командный турнир завершает соревновательную программу мирового первенства. Российские спортсмены выступают в Баку под флагом и гимном страны.

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Дзюдо
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